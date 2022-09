MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ancora giovane sulla carta d’identità, ma già con tanta esperienza in Serie B. E tanta voglia di riscatto. Luca Vido sarà un nuovo attaccante del Palermo, una maglia che la punta originaria di Bassano del Grappa era già stato vicino a indossare e che adesso spera possa essere il punto di svolta e di rilancio per la propria carriera.

Vido è stato per anni una delle grandi promesse del vivaio del Milan, che lo “pesca” ad appena 14 anni dalle giovanili del Padova. Con i rossoneri fa tutta la trafila (dai Giovanissimi nazionali alla Primavera), costruendo quelle che poi sono tuttora le sue caratteristiche: attaccante moderno, di piede destro, capace anche di fare a spallate in area ma soprattutto di sfruttare una ottima tecnica e senso della posizione. Doti che gli permettono di essere molto duttile sul piano tattico: può giocare sia prima che seconda punta (spesso al fianco di un altro attaccante) e all’occorrenza – come a Pisa – persino trequartista.

Il Milan decide di mettere alla prova il giovane Vido nella seconda metà della stagione 2016/17, cedendolo in prestito per 6 mesi a Cittadella (squadra che resterà nel suo destino): in Veneto segna 4 gol in 12 partite, contribuendo alla qualificazione ai playoff di Serie B e attirando le attenzioni di altre squadre di Serie A. Tra cui l’Atalanta che decide di acquistarne il cartellino dai rossoneri e lo fa esordire in Serie A il 20 settembre 2017 (Atalanta – Crotone 5-1). Dopo 4 presenze nella prima parte di stagione però l’Atalanta decide di mandarlo in prestito, nuovamente a Cittadella, ma è un’esperienza meno fortunata della precedente (2 gol in 17 presenze).

Dall’estate 2018 in poi, per Vido inizia così una girandola di prestiti, che lo porterà a non indossare più la maglia dell’Atalanta in competizioni ufficiali (pur rimanendo di proprietà della Dea) e a diventare una presenza fissa della Serie B (dove ha già raggiunto le 150 presenze in carriera comprendendo i playoff). Ma è proprio nell’estate 2018 che le strade di Vido e Palermo si incrociano una prima volta: è infatti Rino Foschi a trattare con l’Atalanta per un suo eventuale trasferimento in prestito, così come per Pessina e Haas. Arriverà in Sicilia solo quest’ultimo. Vido andrà a Perugia, per quella che tuttora resta la sua miglior stagione per rendimento (12 gol e 4 assist in 34 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia) ma che non bastano per essere riconfermato.

Nel 2019-20 gioca una stagione difficile a Crotone (zero reti in 13 presenze), poi arriva il trasferimento a Pisa dove resta un anno e mezzo collezionando 9 gol in 47 presenze. Amara anche la stagione 2021/2022: la prima parte la gioca alla Cremonese, segnando 3 gol ma trovandosi in difficoltà con la tanta concorrenza e dovendosi adattare troppo al sistema di gioco di Pecchia; la seconda parte di stagione la gioca alla Spal (segnando altri 3 gol). Ora la chiamata del Palermo, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Brunori: una opportunità da sfruttare per rilanciarsi.

