Era il 12 maggio 2001, 19 anni fa il Palermo veniva promosso in Serie B dopo una lotta minuto dopo minuto col Messina. Protagonista inaspettato dell’ultima partita di campionato, giocata al Barbera contro l’Ascoli e decisiva per l’approdo in B, fu Tiziano Maggioloni.

L’ex centrocampista ricorda con immenso piacere il gol decisivo segnato quel giorno a Il Giornale di Sicilia: “Non dovevo neanche giocare, s’infortunò Donato e toccò a me. Il resto è stato apoteosi. Bombardini fece un cross e io calciai al volo, fu una gioia indescrivibile“.







“Ho il Palermo nel cuore – aggiunge Maggiolini – oggi non c’entra nulla con la Serie D, né come piazza né come società. Ogni tanto torno in città, mi piacerebbe far parte del gruppo insieme a Sagramola, che fa parte della mia storia avendolo avuto nella Lodigiani, ma sono solo fantasie”.

