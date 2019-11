Il centrocampista del Palermo, Malaury Martin, è protagonista di un’intervista rilasciata a Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia. Il francese ripercorre i momenti che lo hanno portato in rosanero: “Sono arrivato per caso, grazie al mio amico Marco che mi ha parlato del progetto. Gli dissi di proporre il mio nome a Sagramola e dopo cinque giorni sono partito subito per Palermo…”.

“Conoscevo già il Palermo, è una squadra conosciuta in tutto il mondo. Pirlo il mio modello? É un extraterrestre, il numero uno nel ruolo di regista. Da piccolo sognavo di fare assist a Trezeguet. Le dieci vittorie? C’è ancora tanta strada da fare. Tocca al Savoia e non guardiamo la classifica Abbiamo l’obbligo di vincere il campionato ma non dobbiamo pensare troppo al futuro”.

Domenica scorsa è arrivato il primo gol di Martin in rosanero, contro il Corigliano: “É stata una grande emozione segnare davanti ai nostri tifosi e soprattutto perchè allo stadio c’erano mia moglie, mio figlio e i miei genitori. Davvero una bella cosa”.

Infine, Martin parla delle sue passioni ed esalta la città di Palermo: “La mia passione principale è il mare, mi piace fare le immersioni subacquee e a Palermo è il massimo. Mi piace anche la Formula 1. Era da un decennio che non vivevo in una città con un mare così bello. Anche il centro storico che ho visto per la prima volta in occasione della presentazione della squadra al Comune è veramente bello…”.

