Con le dieci vittorie consecutive nelle prime dieci partite, il Palermo rimane nel piccolo gruppetto di squadre ancora a punteggio pieno in questo avvio di stagione. Insieme ai rosanero, rimangono soltanto il Sedan, in quarta serie francese, con 10 vittorie consecutive, e i greci dello Smirne, in Super League 2, con “sole” tre vittorie in tre partite.

Il record stagionale, si legge sul Giornale di Sicilia, rimane ancora allo Shakhtar Donetsk che ha interrotto la sua striscia a undici vittorie. Il Palermo, dunque, dovrà battere il Savoia per eguagliare il record degli ucraini.

Le altre cinque squadre che fino alla scorsa settimane erano nel lotto di club a punteggio pieno hanno accusato una battuta d’arresto. L’Alcoyano (Terza divisione spagnola) si è fermato a 10 vittorie, pareggiando l’undicesima contro il Villareal C. In Grecia, stop per Karaisakis e Platanias in Super League 2 e per l’Irodotos in quarta divisione greca. Si interrompe a sei, invece, la striscia del Lija Athletic (seconda divisione maltese).

Il Palermo, intanto, ha già mandato a segno 12 giocatori diversi in 10 partite. In Italia, solo il Monza ha fatto meglio con 13 marcatori diversi (ma tre partite in più). Tra i dilettanti, solo il Mestre tiene il passo del Palermo con 12 giocatori a segno (ma due gare in più), mentre in Serie A il record stagionale appartiene a Napoli e Atalanta con 10 marcatori diversi.

