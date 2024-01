Mazzarri, finalmente è ufficiale: il rinforzo arriva subito | Adesso Lobotka rischia la panchina

Anche se la sconfitta in Supercoppa brucia ancora, il presidente sa come stupire la sua tifoseria. In arrivo un vero campione a centrocampo.

Nonostante la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, Walter Mazzarri può essere estremamente soddisfatto del lavoro svolto dai suoi ragazzi. Anche il presidente De Laurentiis, così come il suo tecnico, ha voluto premiare i giocatori dandogli comunque il premio vittoria che aveva promesso ancor prima di disputare la partita contro i nerazzurri.

L’arbitraggio durante la partita è stato ampiamente discusso per delle scelte che ancora oggi sembrerebbero essere estremamente poco chiare. Ormai, però, chiusa definitivamente la parentesi Supercoppa italiana, il Napoli pensa solo ed esclusivamente al campionato e alla Champions League dove sarà ancora impegnato negli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi.

Mazzarri, in questo calciomercato invernale può contare sulla presenza di nuovi giocatori dalla grande qualità. Stiamo parlando di Cyril Ngonge, Hamed Traorè e Pasquale Mazzocchi. Sebbene il giocatore ex Salernitana sia giunto ormai già da diverse settimane ha già dimostrato quanto sia estremamente utile alla causa azzurra.

Gli altri due ancora non hanno esordito e c’è da immaginare che ben presto possano essere utilizzati dal tecnico toscano in maniera continuativa. Il presidente, però, vuole assicurare ai tifosi che la Champions non sia così irraggiungibile ed è per questo che non è da escludere che possa puntare ad altri giocatori per rinforzare non solo la linea mediana del campo ma anche la difesa.

Perez nel mirino degli azzurri

Proprio in merito alla retroguardia, si sta parlando continuamente di un interesse per Nehuen Perez dell’Udinese. I rapporti con la società friulana, da sempre, sono ottimi ed è per questo che non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa trovare un accordo per assicurarsi le doti del difensore argentino al più presto.

Uno dei grandi stakanovisti del Napoli sia dello Scudetto che in questa stagione, è sicuramente il centrocampista centrale Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, infatti, paragonato più volte a Iniesta, sta dimostrando ancora una volta di essere un elemento imprescindibile a centrocampo.

Leander Dendoncker nuovo rinforzo

Dato l’impiego eccessivo del giocatore, sembrerebbe che gli azzurri siano pronti a piazzare un colpo importante. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Leander Dendoncker è prossimo a vestire la maglia del Napoli.

Oltre ad essere un abile centrocampista centrale, può ricoprire all’occorrenza anche il ruolo da difensore centrale. Proviene dall’Aston Villa a cui il Napoli destinerà 10 milioni di euro qualora intendesse riscattarlo al termine del prestito fino a giugno.