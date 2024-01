Mourinho, indizio sul futuro: “Conosce tutto della squadra” | Stupore in Serie A

L’avventura di Mourinho alla Roma si è conclusa nel peggiore dei modi. Per il portoghese però potrebbe già esserci una nuova prospettiva per il futuro

Da punto cardine del progetto della Roma ad esiliato di lusso. Si potrebbe sintetizzare così la vertiginosa parabola di Mourinho sulla sponda giallorossa del Tevere. La dirigenza capitolina ha deciso di esonerarlo dall’oggi al domani per cercare di dare una sterzata alla stagione della squadra.

Il tecnico dal canto suo non ha preso per niente bene l’esonero e per questo starebbe valutando l’ipotesi di agire legalmente contro la società per chiedere i danni d’immagine. D’altronde è innegabile che ne sia l’unico ad aver pagato visto che la squadra aveva e ha tuttora dei problemi piuttosto evidenti.

Adesso però la Roma è il passato. Resterà il successo in Conference League del 2022 e la finale di Europa League persa contro il Siviglia con tanto di battibecco nei parcheggi della Puskas Arena tra Mou e il discutibile arbitro Taylor. Ora è il momento di andare avanti per il tecnico di Setubal che sembra desideroso di proseguire la sua carriera nonostante di fatto abbia vinto praticamente tutto.

A tal proposito proprio in questi giorni sta rimbalzando da più parti un’ipotesi davvero suggestiva che potrebbe portare l’ex tecnico del Manchester United a rimanere ancora in Italia. Sulla questione si è espresso anche un personaggio con cui Mourinho ha vinto tanto e ha instaurato un rapporto viscerale, ovvero Massimo Moratti ex presidente dell’Inter ai tempi del Triplete.

Moratti non ha dubbi: ecco la piazza perfetta per Mourinho

Stando alle indiscrezioni relative al mercato degli allenatori lo Special One potrebbe essere un profilo papabile per la panchina del Napoli che non è detto che a fine anno prosegua con Walter Mazzarri. Una possibilità che avrebbe del clamoroso, ma che secondo Moratti potrebbe essere produttiva.

A tal proposito l’ex patron nerazzurro intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha dato il suo benestare al possibile matrimonio: “Non so, lui farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze. A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante”.

La possibile convivenza tra De Laurentiis e lo Special One

Ovviamente bisognerebbe fare i conti con il presidente De Laurentiis che negli anni si è rivelato un vero e proprio osso duro nel rapporto con i tecnici. Anche su questo Moratti si è detto possibilista visto che conosce benissimo il portoghese, che nel 2010 ha portato la sua Inter in cima al tetto d’Europa.

Ecco il suo pensiero a riguardo: “Non conosco molto bene il presidente De Laurentiis, non saprei dire se si troverebbe bene con Mourinho. La sua specialità è quella di essere un professionista serio, conosce tutto della sua squadra, è un grande appassionato di calcio. La comunicazione? La studia e l’ha studiata”.