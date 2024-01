La Juventus si supera ancora: ‘È più forte di Soulé’ | Una nuova stella diventa bianconera

La Juventus è vicinissima ad un colpo di mercato straordinario sulla scia di quello fatto con Soulé nel 2020. Ecco di chi si tratta

Il vento è ormai cambiato in casa Juventus. Fino a qualche anno fa in casa bianconera si andavano a ricercare quasi esclusivamente giocatori già affermati. Adesso invece la società ha un occhio di riguardo particolare nei confronti dei giovani. D’altronde grazie alla Next Gen il club può far crescere i propri talenti fino a 23 anni facendoli giocare nel campionato di Serie C.

Soulé, Yildiz, Iling Junior, Barrenechea sono solo alcuni degli esempi dei ragazzi che la Juve sta facendo maturare in casa o altrove con la speranza di poter puntare su di loro in un futuro non troppo lontano. Per questo ogni anno vengono inseriti nuovi tasselli con l’auspicio che possano contribuire alla realizzazione di questo progetto.

Anche in questo mercato di gennaio la Vecchia Signora sembra intenzionata ad agire in prospettiva. Dopo Adzic dal Buducnost e Tiago Djalò dal Lille potrebbe arrivare un altro prospetto molto interessante che fa già gola a tanti club. La compagine piemontese però sembra essere già più avanti nella trattativa.

Non resta che andare a scoprire questo ennesimo colpo ad effetto della Juventus che anche per via della situazione finanziaria non più così rosea come qualche anno fa ha dovuto ripiegare sui giovani anche per necessità. Al momento però visti i risultati si può chiaramente affermare che si è trattato di un cambio di rotta azzeccato.

Juventus, affare in prospettiva futura: tutti i dettagli

Il calciatore che presto potrebbe arrivare a Torino è l’argentino Francisco Barido, classe 2008 attualmente in forza al Boca Juniors. Di fatto è ancora un adolescente che però promette un gran bene in patria. Con tutta probabilità arriverà a parametro zero. Al club di Buenos Aires andrà solo un’indennità di formazione.

L’altro grande vantaggio è che potrà essere tesserato come comunitario visto che ha il passaporto croato per via delle origini della madre. Per lui è già pronto un contratto triennale da professionista, il primo della sua carriera. Inizialmente farà parte dell’Under 17 con la speranza che possa piano piano fare tutta la trafila.

Francisco Barido: il talento argentino che ricorda Dybala

Sinistro naturale, Barido agisce da trequartista, ma anche da seconda punta. La sua specialità è il dribbling e chiaramente indossa la maglia numero 10 che indossarono ai tempi anche Riquelme e Tevez. Quest’ultimo tra l’altro ha militato nella Juve dal 2013 al 2015. In Sudamerica i paragoni si sprecano. C’è chi addirittura lo ha accostato a Messi, ma in realtà la somiglianza più importante è quella con un altro grande ex bianconero, ovvero Paulo Dybala.

D’altronde anche lui viene chiamato la “Joya” al pari del fantasista attualmente in forza alla Roma. Le loro movenze sono clamorosamente simili. L’auspicio però è che Barido non abbia anche i medesimi problemi fisici che stanno limitando e non poco il numero 21 giallorosso. Tra le altre note positive c’è che è già nel giro delle giovanili della Nazionale argentina con la promessa di arrivare fino alla Seleccion.