Operazione di prospettiva per l’Empoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com il club toscano avrebbe chiuso per l’acquisto dal Palermo di Vincenzo Plescia, attaccante classe 1998 lo scorso anno in Serie D con la maglia del Roccella.

Una volta definito il passaggio di Plescia in azzurro, il giocatore siciliano dovrebbe essere girato in prestito in serie C. Al momento, in vantaggio c’è il Gubbio. Un’altra operazione di mercato, dunque, tra Palermo ed Empoli dopo quella che ha visto La Gumina accasarsi in Toscana.

