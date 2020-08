Il Palermo, dopo aver concluso il colpo Andrea Palazzi (in prestito dal Monza), continua a muoversi per completare la squadra, soprattutto il centrocampo che potrebbe rimanere orfano di Martinelli ancora a lungo.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, la pista che porta a Nicolò Bianchi della Reggina si è raffreddata.





I calabresi hanno necessità di cedere alcuni “over” per rispettare le limitazioni imposte dalla Serie B alle liste ma con la società rosa non ci sarebbero stati avvicinamenti.

Capitolo Corazza: il giocatore vuole un triennale, il Palermo offre un biennale; la situazione è in una fase di stallo. Il Perugia, per sostituire Iemmello in partenza, potrebbe puntare proprio sul bomber della Reggina.

Si riapre, invece, uno spiraglio per Rizzo, laterale sinistro di difesa. La dirigenza rosa si sarebbe mossa per riallacciare i contatti col giocatore, dopo aver interrotto la trattativa nei giorni scorsi.

