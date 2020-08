Roberto Boscaglia sta cercando da subito di trasferire il suo credo alla squadra. In due giorni di ritiro a Petralia, infatti, il protagonista è sempre stato il pallone, strumento per le esercitazioni tecniche ma con qualche accenno di tattica.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il tecnico ha deciso di non alzare troppo i ritmi in questa prima fase.





Giornalmente il Palermo svolge sì due sedute d’allenamento, ma i giocatori devono riprendere confidenza con la routine dopo tanti messi di pausa forzata.

Boscaglia ha provato per la prima volta il tridente offensivo, verso la conclusione dell’allenamento pomeridiano. Nella partitella finale, infatti, le due squadre erano schierate con un 4-2-3 (i numeri non permettono di giocare ancora 11 vs 11).

