A Palermo per rilanciarsi e mettersi alle spalle la sfortuna. Dopo aver fatto parte del Monza che ha dominato la Serie C, Andrea Palazzi (24enne di Milano) sbarca per la prima volta in carriera al Sud, in Sicilia, con la speranza di avere un ruolo da protagonista nel centrocampo rosanero e tornare alla ribalta dopo essere stato una promessa delle giovanili dell’Inter ma anche essere stato frenato in questi anni da alcuni infortuni (uno dei quali molto grave) con periodi di stop molto lunghi.

Nato il 24 febbraio 1996, Palazzi (centrocampista che sa impostare e giocare davanti alla difesa, ma che può adattarsi anche da mezzala) viene “pescato” dai nerazzurri quando ancora giocava nella Afforese (la squadra del quartiere milanese di Affori) e ad appena 6 anni veste la maglia dell’Inter. Resterà in nerazzurro per 12 anni, con l’esordio in Primavera avvenuto nel 2012/13, una vittoria al Torneo di Viareggio nel 2015 e anche l’esordio in prima squadra, a 18 anni, nel novembre 2014, contro il Saint-Etienne in Europa League.





Dall’estate 2015 inizia il suo “giro” tra Serie B e Serie C, gravitando soprattutto tra il Nord e il Centro. Dodici le presenze complessive in prestito al Livorno, mentre colleziona 30 presenze in campionato con la Pro Vercelli contribuendo alla salvezza in B nella stagione 2016/17. A Pescara invece inizia la sua fase sfortunata: nel novembre 2017 la sua stagione si interrompe bruscamente per un grave infortunio al ginocchio destro (lesione di menisco esterno e legamento crociato) e anche dopo il suo ritorno in campo troverà pochissimo spazio con gli abruzzesi.

Rientrato alla base nel gennaio 2019, la sua nuova destinazione è dunque il Monza, che si accorda con l’Inter per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il suo impatto nei primi 6 mesi è molto positivo (14 presenze e tre reti), mentre nella stagione successiva – pur partecipando alla promozione in B – la sfortuna torna ad accanirsi. Per lui solo 7 presenze totali in stagione e una rete, ma soprattutto un infortunio alla spalla alla sinistra che lo ha costretto ad operarsi e restare fermo per tre mesi durante l’inverno. Una serie di infortuni che a Palermo vuole mettersi alle spalle.

LEGGI ANCHE

BOSCAGLIA: “MERCATO? DIAMO TEMPO ALLA SOCIETA'”

RITIRO PALERMO, 26 AGOSTO: IL REPORT DELLA MATTINATA

TUTTO FATTO: PALAZZI AL PALERMO