Centrocampo al completo; ora le ultime mosse. Il calciomercato del Palermo prosegue, con la chiusura della trattativa che porterà in Sicilia Dario Saric ma anche con la ricerca di un attaccante da affiancare a Matteo Brunori. E con i tagli all’organico destinati a proseguire anche negli ultimi giorni di trattative.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il centrocampista ha lasciato sì Palermo dopo la partita contro i rosa… ma di fatto soltanto per svolgere le visite mediche. L’iter per chiudere il trasferimento è iniziato e il giocatore (nato a Cento, nel Ferrarese, da famiglia bosniaca) firmerà un contratto di 4 anni con i rosanero, che hanno messo sul piatto 1,8 milioni di euro e approfittato dei dietrofront di Cremonese e Sampdoria.

E per l’attaccante? Come vice-Brunori, è stato sondato il profilo di Mraz dello Spezia ma il 25enne slovacco andrebbe ad aggiungersi ai tanti over in squadra (già con Saric si sale a quota 19). In parallelo dunque si ripropone il tema del mercato in uscita: per Somma si guarda anche all’estero, mentre Fella ci sono per ora solo interessamenti in C. Da non escludere però anche la soluzione più drastica in caso di bisogno. Loro, infatti, sono i primi indiziati a finire fuori lista e insieme a loro rischia anche Crivello vista la concorrenza di Sala e Mateju. In uscita vengono dati anche Doda e Peretti, che potrebbero trovare spazio altrove in prestito.

