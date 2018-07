Ore decisive. Il ritiro estivo del Palermo è ormai alle porte e se diversi “scontenti” saranno comunque convocati a Sappada, a breve si deciderà il futuro di due giocatori sulla lista dei partenti ma che per il momento riceveranno la convocazione, Igor Coronado, Mato Jajalo e Andrea Rispoli (in via di definizione gli arrivi di Salvi e Brignoli).

GDS – MAZZOTTA, FIGLIOL PRODIGO: “COSA É RIMASTO DI QUELLO SCUDETTO PRIMAVERA…”

Il trequartista brasiliano tornerà dalle vacanze e sosterrà le visite pre-ritiro, ma poi di fronte a sé avrà il bivio prospettato dallo stesso Zamparini: andare a Dubai ed accettare un ingaggio da 1,2 milioni all’anno oppure rimanere a Palermo visto che il suo ingaggio (200 mila euro) è sostenibile per il nuovo corso rosanero. Semmai spazientito inizia ad esserlo lo Sharjah, che secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia sarebbe irritato dal continuo tira e molla sulla decisione del giocatore.

REPUBBLICA – VERSO IL RITIRO FRA MILLE INCOGNITE

Anche per l’esterno si decide tutto (o comunque tanto) nelle prossime ore: l’esterno destro ha ormai raggiunto l’accordo con il Bologna, ma anche con i felsinei la strategia di Foschi è di tirare sul prezzo come fatto con La Gumina ed ottenere il massimo dalla cessione: gli emiliani offrono un milione, mentre il Palermo vorrebbe toccare quota un milione e mezzo. Cifre simili offerte anche dall’Aek Atene ma per Jajalo (Cagliari ormai defilato), per il quale invece il Palermo chiede almeno due milioni.

PALERMO, SLITTA LA DECISIONE SUL DISSEQUESTRO

In entrata si attende ancora per sbloccare la trattativa Dawidowicz, mentre per Puscas si continua a lavorare con l’Inter per convincerla a “scegliere” i rosanero, ma la concorrenza è agguerrita: il giocatore vuole la Serie A e fra le pretendenti ora c’è anche il Frosinone. L’alternativa resta Vido dell’Atalanta, con cui si lavora anche per Pessina.

LEGGI ANCHE

CLAMOROSO IN SERIE B: LA COVISOC ESCLUDE BARI, AVELLINO E CESENA

MAZZOTTA É DEL PALERMO – UFFICIALE

PALERMO, SALVI É VICINO. E CHE GOL AL BARBERA / VIDEO