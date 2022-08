MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Prosegue la difficile trattativa tra il Palermo e l’Ascoli per Dario Saric. L’italo-bosniaco rimane il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo rosanero, le due società stanno discutendo ma sembra che la situazione si possa risolvere solo dopo la partita di sabato, in un senso o nell’altro.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il Palermo è ormai in pole per il giocatore. Bucchi dovrebbe, ancora una volta, escludere Saric dalla formazione titolare nella sfida del “Barbera” e la società rosa ha l’accordo col giocatore. Si lavora per trovare l’intesa sul prezzo del trasferimento, che dovrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra attorno al milione e mezzo di euro.

Non solo Saric però. Il Palermo tiene ‘vivi’ i contatti anche con Jose Machin, forte centrocampista del Monza. La società rosa sta valutando, in questo caso, un prestito con diritto di riscatto ma il club di Berlusconi non ha fretta di cedere il giocatore, visti anche i problemi di infortuni patiti dalla squadra di Stroppa.

