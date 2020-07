“Il Palermo deve metter dentro almeno undici giocatori per completare l’organico in vista della prossima stagione”. E’ l’analisi del Giornale di Sicilia riguardo il mercato rosanero in vista della prossima stagione di C. A circa venti giorni dal ritiro, infatti, la rosa appare ancora incompleta. Il Palermo non potrà tesserare nessuno prima del 1 settembre, ma bisognerà cominciare a muoversi già in questi giorni per rinforzare vari reparti.

Come quello offensivo che necessita almeno di tre innesti: Corazza della Reggina rimane sempre in cima ai desideri del club. Attenzione però alla concorrenza di Modena e Ternana. Spunta in queste ore, inoltre, un nuovo nome: quello di Santaniello del Picerno. Le alternative potrebbero essere Brighenti (Monza), Di Piazza (Catanzaro), Caturano (Virtus Entella), Cosmi (Pro Vercelli) e Biasci (Carpi).





Servirà anche un acquisto sull’esterno d’attacco. In tal senso piacciono i profili di Di Gaudio, ancora impegnato con lo Spezia in B, e Marsura del Livorno. A centrocampo caccia al terzo titolare dopo le conferme di Martin e Martinelli. In pole: De Rose della Reggina, Agazzi del Livorno e Biondi del Catania.

Si tenta anche il dialogo con l’Atalanta per il rinnovo di Kraja e per Colpani, attualmente al Trapani, a centrocampo. E non solo, c’è da puntellare anche la difesa, soprattutto la fascia sinistra: Liviero (Vicenza) Beruatto (Juventus U 23) e Ceccarelli (Feralpisalò) piacciono a Sagramola. A destra, invece, contatti per Garufo della Reggina.

LEGGI ANCHE

GDS – “LA CONVENZIONE RESTA AL PALO, MA C’ E’ IL NULLA OSTA PER IL BARBERS”

GAZZETTA – “STRATEGIA PALERMO, VIVARINI PER LA PANCHINA”

GROSSO – PALERMO, CONTATTO PER UN CLAMOROSO RITORNO