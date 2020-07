Il Palermo giocherà al Barbera nella stagione 2020/21, ma non è la convenzione stipulata dal Consiglio comunale a decretare tale esito. Mentre il documento lavorato negli ultimi giorni non è ancora stato firmato dalla dirigenza rosa, il sindaco Orlando ha voluto velocizzare i tempi a causa delle imminenti scadenze tramite un nulla osta valido per la prossima annata.

Questo documento permette al Palermo di essere in regola per le pratiche di iscrizione al prossimo campionato di Serie C e, come riporta Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, rinvia di fatto la firma della convenzione a data da destinarsi, dato che la fretta è al momento svanita.





E qualche dubbio comunque rimane: il testo uscito fuori dopo le numerose sedute del Consiglio non è di certo piaciuto del tutto al club di Mirri, soprattutto perché la cifra tanto discussa di 341.150 euro non è stata modificata.

