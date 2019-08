Palermo-Saraniti? Una strada tutta in salita. I rosanero si sono fatti avanti per l’attaccante palermitano di proprietà del Lecce, ma sono alte le possibilità di un no del giocatore al trasferimento in Sicilia.

Gli ostacoli principali sembrano essere prima di tutto di natura contrattuale: il giocatore ha infatti ancora un anno di contratto con il Lecce (ingaggio da oltre 150 mila euro lordi) e di fronte a importanti offerte dalla Serie C, la proposta del Palermo sarebbe sì affascinante ma anche economicamente più svantaggiosa, oltre a prevedere il passaggio per almeno un anno allo status di dilettante.

Le difficoltà e le perplessità ad un ritorno in Sicilia però sarebbero anche di natura logistica e familiare: un aspetto che Saraniti (31 anni) starebbe tenendo in forte considerazione nella scelta della sua prossima destinazione. L’anno scorso ha giocato in prestito alla Viterbese fino a gennaio, per poi tornare in Puglia per il girone di ritorno culminato con la promozione in A del Lecce.

