Si presenta Eziolino Capuano, e lo fa a modo suo. Il nuovo allenatore del Messina, subentrato a Sullo, ha parlato in conferenza delle sue ambizioni dall’arrivo in Sicilia, con la solita determinazione e grinta.

“Voglio regalare soddisfazioni alla società e al popolo giallorosso – afferma -. Conosco la mentalità degli ultras, loro vogliono vedere sudare la maglia ed essere orgogliosi che venga rappresentata la cultura di un popolo, indipendentemente dai risultati. Mi faccio garante di questo, assicuro che onoreremo la maglia. Non cerco la squadra per lo stipendio, ma cerco emozioni”.

“Il personaggio che mi hanno cucito addosso mi ha danneggiato, non mi interessa essere quello delle famose conferenze. Fare l’allenatore è una missione – prosegue -, un ruolo che vivo con passione. Quando un allenatore subentra, come prima cosa, non deve fare guai. Non cerco alibi, neanche quello del tempo: non sarei Capuano se lo facessi“, ha concluso.