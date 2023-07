MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Oliver Kragl lascia Messina. La società ha comunicato che il giocatore ha chiesto e ottenuto la rescissione del contratto per “motivi di carattere personale”. Ora la società giallorossa deve trovare un sostituto all’altezza sul calciomercato.

A Kragl era stato proposto il prolungamento senza alcuna riduzione del contratto, in scadenza a giugno 2024, ma il giocatore ha rifiutato e ha chiesto la rescissione. “Motivi di carattere personale mi hanno spinto a prendere questa sofferta decisione. Mi spiace per i tifosi che mi hanno voluto bene. A Messina sono stato benissimo, ringrazio la tifoseria per l’affetto e la società con la quale non ho avuto mai alcun problema. Ringrazio il presidente Sciotto che ha accolto la mia richiesta anche se voleva che restassi”, dice.

Il patron Sciotto si è detto “veramente dispiaciuto” ma ha affermato che il Messina provvederà subito “a rimpiazzarlo con un elemento di uguale valore se non addirittura superiore. Ho dato mandato al d.s. Roma per sondare subito il mercato e portare a Messina un elemento in grado di onorare una maglia gloriosa”.

Il futuro di Kragl, però, potrebbe essere sempre in Sicilia. Sul giocatore, infatti, è forte il pressing del Trapani, che sta costruendo una squadra molto ambiziosa per la Serie D. Il club del presidente Valerio Antonini avrebbe proposto un biennale a cifre che superano quelle percepite a Messina.

