Per l’attacco il Palermo continua a cercare un esterno e non una prima punta, almeno per il momento. Sulle pagine del Giornale di Sicilia, si legge che Andrea La Mantia, fuori dai piano della Spal, si sarebbe proposto ma la società rosanero avrebbe rifiutato.

La Mantia, di origini palermitane, avrebbe messo i rosa in cima alla lista delle proprie preferenze, davanti ad altre squadre che si erano mosse per lui negli ultimi giorni, come Cosenza e Spezia. Il Palermo non sembra particolarmente stuzzicato dal suo profilo.

Intanto, il d.s. Rinaudo pensa anche a una Primavera ambiziosa e ha concluso ufficialmente i trasferimenti di Ethan Bouah e Matteo Fravola dalla Roma ma anche Francesco Fontana dal Milan.

