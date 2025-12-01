"Mi manda Monastra", la puntata dell'1 dicembre / VIDEO ​​

Non basta una vittoria, per quanto bella, per poter dire che la crisi del Palermo è alle spalle. Il ritardo in classifica è ancora evidente, sebbene siano stati recuperati due punti sul Monza e tre sul Modena, e alle porte c’è la partita più complicata dal punto di vista psicologico: quella contro l’Empoli di Dionisi, un labirinto di emozioni e di sensazioni, da una parte e dall’altra.

Ma il Palermo deve andare oltre i sentimenti e pensare solo alla rimonta, anche perché nelle prossime giornate ci saranno tanti scontri diretti e un bel ‘filotto’ contro avversarie teoricamente abbordabili consentirebbe di recuperare posizioni in classifica.

Si è parlato di tutto questo nel corso della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. Appuntamento, come sempre, dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi a Palermo. La trasmissione è visibile sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime e sul canale YouTube di BlogSicilia.