“Mi manda Monastra”, nuova puntata oggi alle 14 sul sito e su Facebook ​​

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Che valore dare al pareggio di Avellino? Il Palermo può ritenersi soddisfatto oppure sono maggiori i rimpianti per una partita negativa che però si era messa bene? E poi ampio spazio al calciomercato.

Ne parleremo oggi alle 14.00, come ogni lunedì, a “Mi manda Monastra” la fortunata trasmissione di approfondimento che il direttore di Stadionews, Guido Monastra, conduce con Roberto Parisi.

La trasmissione è prodotta da Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it che la trasmettono sui loro siti e sulle pagine Facebook. Come sempre i tifosi potranno intervenire con commenti e domande.







