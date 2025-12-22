Dario Mirri e l'Athletic Palermo ospiti dell'associazione "Bone Hope" ​​

Una serata natalizia nel segno della solidarietà e dei colori rosa e nero quella dei “Cavalieri Rosanero“, che nella cornice dell’Hotel Astoria Palace hanno rinnovato l’impegno a sostegno dell’associazione Bone Hope onlus.

Quest’anno tra gli ospiti d’onore (oltre al sindaco Roberto Lagalla e alla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio) non solo una delegazione del Palermo FC – rappresentato dal Presidente Dario Mirri – ma anche i nero-rosa dell’Athletic Palermo, che continuano a ottenere grandi risultati nella prima stagione di Serie D e in questa occasione erano rappresentati dal presidente Gaetano Conte e dal direttore sportivo Giorgio Perinetti.

Ad aprire la serata è stato l’intervento del sindaco Roberto Lagalla, che ha rivolto a tutti i presenti gli auguri in vista delle Feste e sottolineato ancora una volta il forte legame personale (prima ancora che istituzionale) con la realtà della Bone Hope e con i Cavalieri Rosanero: “Ci lega la storia della città, del calcio e del Palermo. E sono contento di vedere ancora una volta che vedo in voi amicizia, attenzione e tenacia”. Una battuta anche sul Palermo calcio e in particolare sullo stadio: “Con ministero, Uefa e Figc le riunioni vanno avanti; c’è n’è stata un’altra proprio nei giorni scorsi. L’impegno non è solo locale ma anche nazionale e guarda anche alla selezione degli stadi per Euro 2032. Lavoriamo in modo continuo”.







A prendere la parola è stato poi Dario Mirri, che ha sottolineato a tutti gli intervenuti il valore aggiunto che l’attività del Palermo calcio può portare alla città e ribadito gli sforzi del City Group: “Sette anni fa abbiamo rifondato il Palermo intorno a dei valori; oggi abbiamo una società solida e abbiamo motivo di essere orgogliosi di quello che siamo”.

Quest’anno ospite di Bone Hope e dei Cavalieri Rosanero anche l’Athletic Palermo. “Sono molto emozionato, per me è un onore essere qui con voi”, afferma il presidente Gaetano Conte, che sulla possibile riapertura al pubblico del velodromo dice: “Sappiamo che il sindaco e la Giunta stanno lavorando su questo fronte, per noi è molto importante. Abbiamo iniziato la nostra avventura per passione: oggi il nostro obiettivo come società è fare qualcosa per la città e per i giovani di questa città”. Un saluto anche dal direttore sportivo Giorgio Perinetti: “A tutti voi i miei sentiti auguri e un abbraccio affettuoso. Palermo è stata ed è una parte importante della mia vita”. E rivolgendosi a Dario Mirri fa il proprio in bocca al lupo al Palermo FC: “Al momento sono l’ultimo direttore sportivo ad aver riportato il Palermo in Serie A. Sinceramente, nel mio piccolo tifo affinché il prossimo anno diventi… il penultimo”.

Tanti gli interventi e le iniziative nel segno dell’associazione Bone Hope, che sin dalla sua fondazione nel 1999 è in prima linea nel sottolineare l’importanza delle cure palliative e del sostegno ai pazienti in fase terminale. L’attività dell’associazione però va avanti, con l’obiettivo di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni e di contribuire nel più breve tempo possibile alla riapertura della struttura. Un impegno che si lega da sempre ai Cavalieri Rosanero (club che riunisce al suo interno tanti tifosi esponenti della società civile e storicamente legato proprio all’associazione Bone Hope).

