Il Catania torna in vetta, Toscano: “Ho una squadra bravissima. Non penso al mercato”
Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro l’Atalanta U23 al “Massimino”, successo che ha permesso agli etnei di tornare in vetta alla classifica, a pari punti con il Benevento. Toscano ha elogiato la prestazione della sua squadra.
“Il rischio di sottovalutare la partita c’era, anche per il clima di feste e regali in giro, ma ho una squadra bravissima sotto questo aspetto. L’Atalanta U23 è una formazione forte e la nostra arma migliore è stata la corsa all’indietro nella fase difensiva. Non era facile oggi, anche per le condizioni del terreno di gioco”, ha dichiarato.
Il tecnico ha poi aggiunto: “Non dobbiamo trovare alibi per nessun motivo. Domenica ho sbagliato ad alzare i toni, ma quando ci siamo rivisti dopo Potenza la prima domanda che ci siamo fatti è stata cosa avremmo potuto fare di più per vincere. Nel girone d’andata il concetto chiave è stato l’unità d’intenti; per il futuro spero che riusciremo a sistemare quelle prestazioni in cui non abbiamo raccolto il massimo».
Infine, uno sguardo al mercato: “Non ci penso molto, perché senza tutti questi infortuni non avrei toccato nulla. Per evitare che le assenze pesino troppo potrebbe servirci qualcosa, ma poi si vedrà”.