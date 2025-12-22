Il Catania torna in vetta, Toscano: "Ho una squadra bravissima. Non penso al mercato" ​​

Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro l’Atalanta U23 al “Massimino”, successo che ha permesso agli etnei di tornare in vetta alla classifica, a pari punti con il Benevento. Toscano ha elogiato la prestazione della sua squadra.

“Il rischio di sottovalutare la partita c’era, anche per il clima di feste e regali in giro, ma ho una squadra bravissima sotto questo aspetto. L’Atalanta U23 è una formazione forte e la nostra arma migliore è stata la corsa all’indietro nella fase difensiva. Non era facile oggi, anche per le condizioni del terreno di gioco”, ha dichiarato.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Non dobbiamo trovare alibi per nessun motivo. Domenica ho sbagliato ad alzare i toni, ma quando ci siamo rivisti dopo Potenza la prima domanda che ci siamo fatti è stata cosa avremmo potuto fare di più per vincere. Nel girone d’andata il concetto chiave è stato l’unità d’intenti; per il futuro spero che riusciremo a sistemare quelle prestazioni in cui non abbiamo raccolto il massimo».







Infine, uno sguardo al mercato: “Non ci penso molto, perché senza tutti questi infortuni non avrei toccato nulla. Per evitare che le assenze pesino troppo potrebbe servirci qualcosa, ma poi si vedrà”.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO RINGRAZIA JORONEN