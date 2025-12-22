Martorelli: “Squadre come Palermo, Monza e Venezia vogliono essere protagoniste” ​​

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per commentare, tra le altre cose, l’andamento del campionato di Serie B.

“Squadre come Palermo, Monza e Venezia sono lì, pronte a essere protagoniste nella corsa alla Serie A. Sappiamo che il campionato è lunghissimo”, ha dichiarato.

Poi un passaggio sulla capolista: “Il Frosinone continua a volare e bisogna fare i complimenti a tutti, soprattutto ad Alvini. Con una squadra giovane sta ottenendo risultati importanti: questa rosa gioca a ottimi livelli, merita la prima posizione e sta dimostrando grande valore”.







