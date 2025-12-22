Trapani, il dt Volume: "Mi prendo le responsabilità, avremmo perso contro chiunque" ​​

Luigi Volume, direttore dell’area tecnica del Trapani, nel post partita della pesante sconfitta nel derby col Siracusa si assume le responsabilità della sconfitta.

“Mi prendo totalmente la responsabilità di una partita indegna – esordisce Volume –. Nel corso della settimana non sono stato capace di trasmettere a dovere l’importanza di questo appuntamento”.

Per il direttore è inutile parlare di tattica o dinamiche di campo: “Non ha senso parlare della prestazione. Abbiamo affrontato il Siracusa, a cui vanno i complimenti, ma con l’atteggiamento visto avremmo perso contro qualsiasi squadra. Qualsiasi discorso tecnico va a farsi benedire. Mi sento in dovere di chiedere scusa alla proprietà, perché non siamo riusciti a ripagare l’importante sforzo economico fatto in settimana”.







Il direttore conclude con la promessa di riscattare la prestazione negativa: “Posso solo promettere che, lavorando a testa bassa, faremo di tutto affinché questa prestazione squallida e senza onore venga cancellata il prima possibile”.

