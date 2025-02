Milan Futuro: esonerato Bonera, al suo posto arriva Massimo Oddo

Il Milan Futuro ha deciso di esonerare Daniele Bonera. Dopo 28 giornate e il terzultimo posto nel girone B di Serie C, con 14 sconfitte all’attivo, il club ha optato per il cambio in panchina. Al suo posto dovrebbe arrivare un altro ex rossonero, Massimo Oddo.

L’ultima esperienza di Oddo risale alla stagione 23/24, quando era alla guida del Padova. Con i biancoscudati ha chiuso il campionato al secondo posto in Serie C, ma è stato eliminato al secondo turno dei playoff contro il Vicenza.

Oddo dovrebbe esordire sulla panchina del Milan Futuro nella delicata trasferta contro il Legnago Salus, fanalino di coda del girone. Una sfida cruciale in ottica salvezza, con l’obiettivo per l’ex difensore rossonero di invertire la rotta.





LEGGI ANCHE

PALERMO, LE IRONICHE DI A&F