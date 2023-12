“Mister, tieni gli occhi aperti”: gravissime minacce rivolte al mister | Il suo giocatore ha perso la testa

La situazione di tensione dovuta ai risultati negativi della squadra ha alimentato diversi malumori all’interno del gruppo. Addirittura pare che un giocatore abbia minacciato l’allenatore

I risultati sono praticamente tutto nel calcio odierno in cui nessuno ha più la pazienza di un tempo. Le società esonerano gli allenatori alle prime difficoltà, i calciatori appena vedono qualcosa che non va si irrigidiscono immediatamente e i tifosi dal canto loro non ci stanno ad essere umiliati in campo.

In tutto ciò c’è da considerare che solitamente il capro espiatorio è l’allenatore, che quando le cose non vanno è il primo a pagare. Inoltre è quasi sembra il bersaglio preferito dei media. Insomma un ruolo per niente semplice che va ben oltre quelle che dovrebbero essere le questioni meramente tecniche.

Ovviamente a tutto c’è un limite visto che per quanto sia bello e sentito il calcio resta principalmente uno sport. Accettare le sconfitte seppur scottanti dovrebbe essere la normalità, ma soprattutto nelle piazze calde non è affatto così.

In Francia ad esempio sta facendo discutere quanto sta succedendo in casa del Lorient, attualmente penultimo in classifica con appena 12 punti conquistati in 17 partite di Ligue 1. L’ultima sconfitta patita contro il Brest con il roboante punteggio di 4-0 è stata di fatto la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I dettagli del momento negativo in casa Lorient

Al termine del match secondo “L’Equipe” sarebbe volate parole pesanti nello spogliatoio tra allenatore Le Bris e giocatori. Stando sempre alla ricostruzione del noto giornale transalpino il vice capitano Le Goff avrebbe chiesto delucidazioni al tecnico in merito ai forti rimproveri recapitati ad alcuni membri della squadra.

A rendere il clima ancor più pesante è la contestazione dei tifosi, che ha lasciato davanti ai cancelli del centro sportivo ben 400 kg di pesce marcio, esponendo anche lo striscione “Marcio come voi”. Una presa di posizione pesante che lascia intendere come la sosta del campionato sia arrivata al momento giusto. Da qui alla ripresa andranno infatti schiarite le idee.

Le presunte minacce di Benjamin Mendy al tecnico Le Bris

Tornando all’alterco tra i calciatori e l’allenatore sono in particolare quattro gli elementi ad aver avuto un duro confronto con Le Bris. Nello specifico pare che siano Jean-Victor Makengo, Isaak Touré, Romain Faivre e Benjamin Mendy. In particolare quest’ultimo noto per i suoi trascorsi al Manchester City sembra sia spinto davvero oltre.

In Francia si parla addirittura di minacce con il terzino che le avrebbe promesse all’allenatore, reo a suo modo di vedere di essere stato troppo severo con la squadra in un momento in cui nessuno è esente da colpe. Per fortuna che c’è il Natale di mezzo, magari l’atmosfera delle festività potrà essere utile a smorzare gli animi.