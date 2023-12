Palermo, i convocati di Corini per la Cremonese: torna un titolare

Il Palermo rende noti i convocati per il match contro la Cremonese: un rientro importante in difesa, quello di Ceccaroni. Al contrario, non ce la fa Fabio Lucioni, infortunatosi prima del match contro il Como.

I CONVOCATI

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

