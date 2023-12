Corini: “Da Como basi solide per ripartire. La Cremonese ha una rosa top”

Eugenio Corini presenta il match contro la Cremonese: il tecnico ha parlato tramite i canali della società, la solita conferenza stampa pre partita non si è tenuta per le festività natalizie.

“La squadra a Como ha fatto una prestazione di grande livello, c’è grande rammarico per come è finita, ma ci sono basi solide su cui ripartire – afferma Corini -. Nelle ultime partite abbiamo fatto tanti gol, una statistica che dobbiamo continuare a consolidare. I gol subiti sono invece troppi, c’è stata un pizzico di disattenzione, ma stiamo lavorando per migliorarci”.

“La Serie B è complicata, lunga e difficile – continua il tecnico -. La nostra forza deve essere quella di rimanere attaccati alle prime posizioni. La Cremonese è una squadra di grande livello e altissimo profilo, la rosa insieme a quella del Parma e del Venezia è tra le migliori. Sono sicuro che avremo un grande pubblico al seguito. Ringrazio anche chi è venuto a Como e ci ha applaudito a fine partita”.

