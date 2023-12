Palermo – Cremonese, le probabili formazioni: Ceccaroni verso il rientro

(AGGIORNATO IL 25 DICEMBRE, ORE 07.00). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Cremonese, match valido per la 19a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento martedì 26 dicembre, alle ore 18.00, stadio “ Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni (Mateju), Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Coulibaly, Lucioni

Squalificati: Marconi

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola; Vazquez, Coda.

Indisponibili: Zanimacchia, Tsadjout, Bertolacci, Brambilla, Rocchetti, Sarr, Buonaiuto

Squalificati: Pickel

Eugenio Corini ha in mente di ‘toccare’ il meno possibile la formazione che ha pareggiato sul campo del Como ma deve fare i conti con le assenze in difesa. Ceccaroni va verso il rientro ma il tecnico deve valutare se buttarlo subito nella mischia dal primo minuto vista la squalifica di Marconi. Difficile il recupero di Lucioni, che dovrebbe tornare dopo la sosta, mentre Gomes sarà regolarmente in campo.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre a destra dovrebbe essere confermato l’ottimo Graves. La coppia centrale potrebbe essere formata da Nedelcearu e Ceccaroni, anche se l’ex Venezia potrebbe recuperare solo per la panchina; se non dovesse farcela, pronta la soluzione con Mateju a destra e Graves al centro. Sulla sinistra spazio a Lund, in vantaggio nel ballottaggio con Aurelio.

CENTROCAMPO

Corini vuole dare continuità al trio schierato a Como. Spazio quindi a Henderson come mezzala destra, Gomes perno centrale e Segre mezzala sinistra. Vasic e Stulac partono più indietro nelle gerarchie ma sono pronti a dare una mano a gara in corso.

ATTACCO

Il tridente offensivo è sempre più affiatato ed è in crescita. A destra, quindi, dovrebbe essere confermato Insigne, così come Brunori al centro e Di Francesco sulla sinistra.

