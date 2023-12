Beppe Accardi: “Il mercato del Palermo? Potrebbe prendere solo un difensore”

Beppe Accardi, noto agente di mercato, è stato intervistato per Tuttomercatoweb e ha parlato della sessione invernale, affermando che secondo lui il Palermo non farà grossi stravolgimenti all’organico.

“Il Palermo? Potrebbe prendere un difensore ma non penso che interverrà sul mercato in modo massiccio“, afferma. Il principale indiziato che potrebbe arrivare a gennaio è

Salim Diakité della Ternana, un giocatore già trattato in estate. Si tratta di un difensore che può giocare sia a destra che come ‘braccetto’ di una difesa a tre. Le buone prestazioni di Graves sulla fascia, però, potrebbero convincere il Palermo a rimanere così.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO SI ‘VESTE’ DA BABBO NATALE

PALERMO – CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI