Modena, i convocati di Sottil per la trasferta di Palermo
Il Modena ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la trasferta di Palermo: sono 24 gli uomini chiamati da Sottil per il match d’alta classifica in programma al “Barbera”.
Il comunicato
Archiviata la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il Campionato Serie BKT con le partite della 8^ giornata del girone d’andata. Il Modena di Andrea Sottil sarà impegnato domenica 19 ottobre sul campo del Palermo, fischio d’inizio alle ore 15.
Questi i 24 canarini convocati dal tecnico gialloblù:
Portieri: Fabrizio Bagheria (78), Leandro Chichizola (1), Michele Pezzolato (22).
Difensori: Davide Adorni (28), Cristian Cauz (33), Matteo Cotali (29), Alessandro Dellavalle (25), Steven Nador (19), Bryant Nieling (20), Fabio Ponsi (3), Daniel Tonoli (77), Francesco Zampano (7).
Centrocampisti: Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Yanis Massolin (17), Niklas Pyyhtia (18), Simone Santoro (8), Alessandro Sersanti (5), Luca Zanimacchia (98).
Attaccanti: Giuseppe Caso (10), Francesco Di Mariano (23), Gregoire Defrel (92), Ettore Gliozzi (9), Pedro Mendes (11)