Palermo, i convocati di Inzaghi per il match contro il Modena: importanti rientri

Redazione 18/10/2025 19:07

Il Palermo comunica la lista dei convocati da Filippo Inzaghi per il match contro il Modena. Gli unici indisponibili sono Bardi, Bani e Gyasi: tornano infatti convocati Gomis, Ranocchia oltre che Ceccaroni rientrante dalla squalifica.

Il comunicato

1 Gomis

3 Augello



5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

