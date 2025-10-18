Palermo, i convocati di Inzaghi per il match contro il Modena: importanti rientri
Il Palermo comunica la lista dei convocati da Filippo Inzaghi per il match contro il Modena. Gli unici indisponibili sono Bardi, Bani e Gyasi: tornano infatti convocati Gomis, Ranocchia oltre che Ceccaroni rientrante dalla squalifica.
Il comunicato
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli