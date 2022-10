MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Attilio Tesser convoca 25 calciatori per il match contro il Palermo. A renderlo noto è il Modena, che tramite un comunicato nel sito ufficiale ufficializza la lista dei disponibili del tecnico veneto.

IL COMUNICATO

Sono 25 i calciatori convocati da Attilio Tesser per Modena-Palermo, gara valida per la 11^ giornata Serie Bkt 2022-2023 in programma domani, sabato 29 ottobre 2022, allo stadio Alberto Braglia di Modena, con calcio d’inizio alle ore 14. Non sono disponibili Nicholas Bonfanti (scelta precauzionale per una contrattura muscolare alla coscia destra), Thomas Battistella e Mario Gargiulo (infortuni di lungo corso).

PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso.

DIFENSORI: 27 Azzi, 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 77 Piacentini, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri.

CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 24 Poli, 10 Tremolada.

ATTACCANTI: 99 Diaw, 11 Falcinelli, 17 Marsura.

