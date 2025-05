Modica, Ferrara: “Grande prova della squadra, non diamo nulla per scontato”

È partita l’avventura del Modica nella fase nazionale dei playoff di Eccellenza che possono dare un accesso secondario alla promozione in Serie D. I rossoblù se la sono vista con l’Elettra Marconia e hanno ottenuto un importante successo in vista della gara di ritorno prevista in Sicilia domenica prossima.

Per il Modica un netto 2-0 corsaro che di fatto mette un’ipoteca sulla qualificazione per la finale. A decidere la sfida il rigore segnato da capitan Cacciola e il sigillo del centravanti Arquin.

Pasquale Ferrara, allenatore del Modica, ha commentato così il successo: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, nei playoff tutte le gare sono tirate. Le condizioni ambientali inizialmente hanno condizionato il match, il forte vento non permetteva di avere una manovra fluida ed il terreno era veramente gibboso. Siamo stati bravissimi a gestire la sfida, non rischiando praticamente nulla”.





Ferrara si è detto soddisfatto della vittoria: “Credo che il successo sia meritato ed il risultato legittimo. Abbiamo creato tanto, gestendo il pallino del gioco e i ragazzi sono stati bravi a non perdere la calma nonostante le condizioni atmosferiche. Non c’è nulla ancora di scontato, sappiamo che la gara di ritorno sarà un’altra sfida durissima”.