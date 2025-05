Siracusa, Ricci: “Vittoria preziosa, vogliamo regalarci questo trofeo”

Continua a marciare il Siracusa che si aggiudica anche il primo round della semifinale per la Poule Scudetto contro l’Ospitaletto e potrà gestire al meglio la gara di ritorno in casa dei bresciani.

Vittoria per 3-2 ed in rimonta per gli aretusei che vanno sotto dopo appena quattro minuti per la rete di Gobbi ma una rete di Maggio riporta tutto in parità. Prima dell’intervallo gli ospiti tornano avanti grazie ad un autogol di Puzone. Nella ripresa la truppa di Turati non cista e riporta tutto in equilibrio al 67’ con un’incornata dello stesso Puzone. A dieci dalla fine è il centravanti Sarao a fare esplodere di gioia il De Simone firmando il 3-2.

Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, ha commentato così il successo: “C’è un po’ di rammarico per i due errori che hanno consentito ai nostri avversari di trovare i due gol, ma siamo stati bravi a reagire. Nella ripresa grande prestazione, abbiamo segnato, colpito tre legni, sì siamo felici per la vittoria ma il risultato poteva essere più rotondo. Poule Scudetto? Nessuna siciliana lo ha mai vinto, siamo a questo punto e ce la vogliamo continuare a giocare. Vogliamo regalare quest’ultimo trofeo dei dilettanti alla città, il modo migliore per lasciare questa categoria”.





Gli fa eco Manuel Sarao, autore del gol vittoria: “Arrivati a questo punto vogliamo vincerlo questo Scudetto, contro l’Ospitaletto abbiamo dato ancora una volta una grandissima prova di carattere, siamo soddisfatti. Possiamo giocarcela ovunque e contro chiunque, quindi anche al ritorno andremo in casa loro a giocarci la nostra partita”.