Gela, Cacciola: “Grande vittoria ma piedi per terra. C’è ancora un ritorno da giocare”

Il Gela ipoteca la qualificazione alla finale dei playoff fase nazionale con una grande prestazione al “Presti”, ma dovrà mantenere alta la concentrazione in vista della gara di ritorno prevista per domenica prossima.

I biancazzurri hanno regolato il Venafro con un secco 3-0 sbloccato da un’autorete di Sabatino. A raddoppiare ci ha pensato il centrocampista Sessa ed è Gambuzza a firmare il tris che di fatto ha chiuso tutti i conti.

Gaspare Cacciola, allenatore del Gela, ha commentato così la vittoria: “Un risultato rotondo figlio di una prestazione importante. Non è mai facile giocare queste partite in questo periodo, io in panchina avevo molto caldo, figuriamoci i ragazzi sul campo a correre ed imprimere un’intensità alta alla gara. Dopo oltre un mese e mezzo di stop, non era così scontato ripartire così anche se è quello che tutti auspicavamo”.





Cacciola elogia i suoi: “Devo fare i complimenti a tutti per come hanno interpretato questa partita dal primo all’ultimo minuto. Il risultato è importante, ma c’è ancora il ritorno da giocare ed in settimana dobbiamo continuare a lavorare duramente come sempre. Ripartiamo dal 3-0, ma restiamo con i piedi per terra perché sicuramente domenica prossima i nostri avversari tenteranno il tutto per tutto”.