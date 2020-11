Il Monopoli ha annunciato i giocatori convocati dal tecnico Giuseppe Scienza per la trasferta sul campo del Palermo (partita valida per la 13a giornata del girone C di Serie C).

ECCO L’ELENCO





PORTIERI: Menegatti, Tazzer

DIFENSORI: Antonacci, Arena, Nicoletti, Mercadante, Sales, Tazzer

CENTROCAMPISTI: Giorno, Guiebre, Nina, Paolucci, Piccinni, Rimoli, Vassallo, Zambataro

ATTACCANTI: Marilungo, Santoro, Samele, Starita

I biancoverdi a disposizione di mister Scienza per il match di domani al “Barbera” contro il Palermo 👇📝 #umnapl #palermomonopoli Pubblicato da S.S. Monopoli 1966 su Sabato 28 novembre 2020

