Giuseppe Scienza ha rinnovato il contratto con il Monopoli e il presidente Onofrio Lopez non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto.

“Il rinnovo di Scienza non è mai stato in discussione – afferma – in questi giorni ho letto tante notizie sul suo conto nonostante lui avesse già un contratto in corso di validità con noi, ma ero molto tranquillo perché sapevo che sarebbe restato al timone di questa squadra, adesso lo sanno anche gli altri”.





“Ci lega un rapporto di profonda stima – continua – il nostro ambizioso progetto continua con lui, la persona giusta nel posto giusto. Siamo carichi ed entusiasti per affrontare un altro avvincente campionato”.

LEGGI ANCHE

MONOPOLI, SCIENZA RINNOVA FINO AL 2022