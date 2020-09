Un test amichevole fra squadre vogliose di risalire le categorie del calcio italiano. Allo stadio “Brianteo” si sfidano Monza e Alessandria: una è stata appena promossa in B e punta subito al doppio salto, l’altra vuole raggiungerla fra i cadetti. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming?

Il calcio d’inizio della partita è stato anticipato alle ore 17.00 di oggi venerdì 18 settembre e la sfida sarà trasmessa in diretta tv: il match sarà visibile a livello locale in Lombardia su Antenna 3, canale 11 del digitale terrestre.

