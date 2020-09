Mercato caldo in entrata, ma anche in uscita per il Monza. La società guidata dal duo Berlusconi-Galliani è stata una delle più attive sul fronte acquisti, ma in questi giorni si dovrà ragionare su cinque giocatori ormai considerati esuberi in formazione.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli puntano alla cessione di Iocolano, Chiricò, Anastasio, Morosini e Rigoni: calciatori non convocati in amichevole e prossimi alla partenza.





Potrebbero essere un rinforzo valido per molte squadre. Simone Iocolano è un’ esperta ala sinistra (30 anni), ha totalizzato nella scorsa stagione 2 gol e tre assist in 24 presenze. Cosimo Chriricò, attaccante con un passato nel Lecce e nel Parma (tra le altre), ha messo a segno 6 gol e 3 assist in 21 incontri.

A centrocampo pronti alla partenza, invece, i centrali Nicola Rigoni e Tommaso Morosini. Infine, via anche Armando Anastasio, terzino 24enne che nella passata stagione è riuscito a segnare 2 reti in 21 partite. Il Palermo potrebbe mostrare interesse nei prossimi giorni: l’asse di mercato instaurato tra il Monza e i rosa, infatti, nelle scorse settimane, ha già portato in Sicilia il difensore Ivan Marconi e il centrocampista Andrea Palazzi.

