Mutarelli al GdS: "C’è una bella scommessa a Palermo e la sta affrontando nel modo migliore" ​​

“Quando giocavamo insieme io ero veramente un ragazzino e loro erano già dei giocatori affermati. Sono due allenatori che hanno fatto bene, Pippo soprattutto in B ha fatto promozioni, quindi si è già confermato”.

Lo dice al Giornale di Sicilia l’ex rosanero Mutarelli, che all’Atalanta fu compagno sia di Sottil sia di Inzaghi. “Adesso c’è una bella scommessa a Palermo che sta affrontando nel modo migliore. Andrea con il Modena forse ha sorpreso un po’tutti. Nessuno si aspettava di vederlo primo in classifica, però credo che i risultati che ha fatto li ha meritati nettamente sul campo”.

“Palermo-Modena? Sicuramente difficile per entrambi. Vedo due squadre importanti per la categoria, sarà abbastanza equilibrata come partita. Non vedo una netta supremazia da parte di una o dell’altra, come sempre può esserci un episodio o qualcosa che la sblocca a favore di una o dell’altra, ma pronostici non ne faccio”.





