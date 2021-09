MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Ho visto che ha segnato in queste prime due gare e sono felice per lui”. Le parole di Roberto Muzzi, ex bomber e attuale responsabile del settore giovanile dell’Arezzo al Giornale di Sicilia. Il tecnico analizza il neo acquisto rosanero Soleri, uno dei più in forma nelle ultime uscite e suo ex giocatore.

“Edo merita una società che punti su di lui – afferma -. Spero che il Palermo lo faccia, perché gli darà tante soddisfazioni. Se c’è qualcosa in cui deve migliorare, forse, è sul lato caratteriale, perché il ragazzo è molto sensibile. Se sente la fiducia di chi gli sta attorno, però, esprime tutto il suo potenziale”.

“Paragone con Toni? Lo faccio ancora – prosegue -. Gli somiglia tanto e le caratteristiche sono simili. Prima faceva l’interno di centrocampo, ma non aveva i tempi. Per questo mi sono impuntato per farlo giocare attaccante”.

Da quel momento un percorso che lo ha portato in Primavera e in Champions con la Roma. “Un giorno l’ho letteralmente minacciato nello spogliatoio. Gli ho detto che se non avesse giocato da attaccante, non avrebbe più messo piede nella mia squadra. S’è messo a piangere, poi mi ha ascoltato e ha preso fiducia. Può fare l’unica punta ma con qualcuno accanto può dare ancora di più.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL BOMBER SOLERI METTE IN DIFFICOLTA’ IL TECNICO FILIPPI