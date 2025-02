Napoli, infortunio per Neres: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli, che dovrà fare a meno di David Neres nelle prossime settimane. L’esterno brasiliano, nel finale del match contro l’Udinese, ha riportato un risentimento muscolare che si è rivelato più grave del previsto. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il club azzurro ha confermato l’infortunio con un comunicato ufficiale, ma senza specificare i tempi di recupero.

Le prime stime indicano uno stop di almeno tre o quattro settimane, il che significa che Neres salterà sicuramente le sfide contro Lazio e Como. Il suo rientro per il big match contro l’Inter alla 27ª giornata appare complicato, con maggiori possibilità di vederlo nuovamente in campo nella successiva gara contro la Fiorentina. Lo staff medico monitorerà la situazione nei prossimi giorni per stabilire con precisione i tempi di recupero.

L’importanza di Neres per il Napoli

Arrivato nella sessione estiva di mercato, David Neres è stato acquistato dal Benfica per rinforzare l’attacco del Napoli. Il brasiliano, noto per la sua abilità nel dribbling e la capacità di creare superiorità numerica, era atteso come un elemento chiave per il finale di stagione. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra di Conte, che deve gestire un calendario impegnativo senza poter contare su una delle sue principali armi offensive.





Neres è stato protagonista in diverse competizioni con il Benfica, mostrando qualità tecniche e un’ottima visione di gioco. Il Napoli lo ha scelto per aggiungere imprevedibilità all’attacco, sperando che potesse integrarsi rapidamente nel sistema di gioco azzurro. Il suo infortunio arriva in un momento delicato, costringendo il tecnico a trovare soluzioni alternative per mantenere alto il livello di competitività della squadra.

Verso il rientro: tempi e alternative

Con Neres fuori dai giochi, Conte dovrà affidarsi ad altre opzioni offensive per le prossime partite. Il tecnico potrebbe dare maggiore spazio a giocatori come Okafor e Raspadori, chiamati a colmare il vuoto lasciato dall’assenza del brasiliano.

Il Napoli spera di recuperare Neres nel minor tempo possibile, ma la prudenza sarà fondamentale per evitare ricadute. Il suo rientro potrebbe essere graduale, con la possibilità di rivederlo in campo contro la Fiorentina. Intanto, la squadra dovrà affrontare le prossime sfide senza di lui, cercando di mantenere alta la competitività in campionato e nelle altre competizioni.