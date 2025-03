Nations League, ecco quanto vale andare in semifinale 

La Nations League 2024/25 entra nella sua fase decisiva con le sfide a eliminazione diretta, che vedranno protagoniste le migliori otto squadre europee. Dopo una fase a gironi combattuta, l’Italia di Luciano Spalletti si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale, dove sta affrontando la Germania in un doppio confronto da dentro o fuori. Oltre all’importanza sportiva, il torneo offre anche risvolti economici significativi per le federazioni partecipanti, con premi crescenti a seconda del piazzamento finale. Gli Azzurri, reduci da due terzi posti consecutivi nelle ultime edizioni, puntano a migliorare il loro risultato e a conquistare il trofeo.

Dopo la sconfitta per 2-1 subita a Milano nella gara d’andata, l’Italia è chiamata a un’impresa nella sfida di ritorno contro la Germania. La partita si preannuncia combattuta, con i padroni di casa favoriti secondo le previsioni, ma gli Azzurri hanno dimostrato in passato di saper ribaltare situazioni complicate e comunque a San Siro non hanno assolutamente sfigurato. Con la vittoria della Germania quotata a 1.70, il pareggio a 3.75 e il successo italiano a 4.50, il match resta aperto a diversi scenari. Analizzando le quote e le probabilità dell’incontro, è evidente come scommettere sulla Nations League significhi anche valutare attentamente i fattori tecnici e tattici di ogni sfida. Per la squadra di Spalletti sarà fondamentale un approccio aggressivo, cercando di colmare il divario con qualità e intensità. Le possibilità di qualificazione dell’Italia sono incerte, ma il calcio ha spesso riservato sorprese, rendendo la Nations League una competizione sempre imprevedibile e affascinante.

C’è l’aspetto sportivo dunque, ma anche quello economico. La UEFA ha previsto premi per tutte le squadre partecipanti, con cifre differenziate in base alla lega di appartenenza. Le nazionali della Lega A, tra cui l’Italia, hanno già ricevuto 2,25 milioni di euro per la partecipazione alla fase a gironi. A questa somma si aggiungono ulteriori premi per il passaggio del turno e per il piazzamento finale nella competizione. La possibilità di accedere alle semifinali, oltre che prestigiosa, rappresenterebbe un ulteriore guadagno minimo di 2,5 milioni di euro, cifra che aumenterebbe in caso di approdo alla finale.





Raggiungere la finale poi, garantisce premi ulteriori. La squadra vincitrice della Nations League incasserà infatti 6 milioni di euro, mentre la seconda classificata ne riceverà 4,5. Anche il terzo e quarto posto garantiranno somme significative, rispettivamente 3,5 e 2,5 milioni di euro. Questo aspetto economico si aggiunge alla motivazione sportiva, poiché arrivare fino in fondo garantirebbe anche un vantaggio nei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026, con un percorso più agevole e meno partite da disputare.

Per gli Azzurri, la sfida contro la Germania rappresenta quindi un crocevia fondamentale come ha sottolineato il CT Luciano Spalletti. Vincere significherebbe proseguire il cammino verso il titolo, confermando la competitività della squadra a livello internazionale. In caso di eliminazione, invece, resterebbe l’amarezza di non aver centrato l’obiettivo, ma con la consapevolezza di poter costruire su questa esperienza per affrontare al meglio le future competizioni. La Nations League continua a essere un torneo di grande prestigio e per l’Italia si tratta di un’occasione da non sprecare.