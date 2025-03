Spalletti: “Italia e Germania due nazionali fortissime. La gara? Giocheranno entrambe per vincere”

Parla Luciano Spalletti. Il CT della Nazionale italiana è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Germania, valida per i quarti di finale di Nations League e in programma giovedi 20 marzo alle ore 20:45. L’allenatore ha parlato delle potenzialità di entrambe le squadre.

“Italia – Germania ha un fascino diverso – ha detto Spalletti -. Sono due nazionali fortissime, lo sono sempre state. Sono convinto che entrambe giocheranno per vincere, a viso aperto. Se non saremo bravi nella gestione di alcune fasi della partita e dovremo rincorrere sempre, sarà molto difficile poterne uscire in maniera positiva. Loro ci metteranno la qualità che hanno e saremo costretti a scegliere come stare a queste qualità”.

Il CT ha poi aggiunto: “Loro ci saranno dei momenti in cui comanderanno la partita, e non dobbiamo lasciargli la possibilità di giocare sempre in campo aperto. Avendo queste qualità di velocità, potrebbe essere un problema. Una delle qualità più importanti del calcio è saper scegliere come comportarsi in alcuni momenti“.





