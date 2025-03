Nazionale, Calafiori: “Germania? Li abbiamo sempre riportati con i piedi per terra”

Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Germania, valido per i quarti di finale della Nations League. Il classe 2002 ha parlato dell’atteggiamento della squadra tedesca e delle sensazioni di questa storica sfida.

“Italia-Germania non è mai una partita come le altre – ha dichiarato Calafiori -. Cosa soffrono i tedeschi contro di noi? Negli anni sono cambiate tante cose, ma loro hanno spesso avuto quella spocchia di sentirsi superiori, mentre noi li abbiamo sempre riportati con i piedi per terra. Tuttavia, ogni partita è una storia a sé: restiamo umili e cerchiamo di dare il massimo”.

Il giocatore dell’Arsenal ha poi parlato del nuovo ciclo degli Azzurri: “Cosa è cambiato rispetto all’estate? Abbiamo accettato la sconfitta e deciso di ricominciare. Da allora siamo migliorati molto, e questo sarà un altro test importante per capire dove siamo. Abbiamo intrapreso un nuovo ciclo e ci troviamo bene. La squadra è giovane e si vede la differenza rispetto all’Europeo”.





