Sono 30 i calciatori convocati da Roberto Mancini per i primi impegni nel 2023 della Nazionale azzurra, che sfiderà Inghilterra (a Napoli, giovedì 23 marzo) e Malta (al Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo) per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Tra i giocatori chiamati dal CT, è ora ufficiale la prima convocazione dell’attaccante argentino Mateo Retegui (Tigre); alla prima chiamata in azzurro anche il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ed il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Nuova convocazione invece in nazionale maggiore per il classe 2006 Simone Pafundi dell’Udinese.

“Salta” invece la chiamata di Andrea Compagno, attaccante palermitano della Dinamo Bucarest che nelle scorse settimane era stato preso in considerazione dallo staff azzurro e inserito tra i “pre-convocati” per questa finestra internazionale (venendo elogiato pubblicamente per il suo rendimento in Romania anche dallo stesso Mancini).

NAZIONALE, I CONVOCATI DI MANCINI PER INGHILTERRA E MALTA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

