Nedelcearu: “Ci crediamo fino alla fine, ci sono ancora 27 punti in gioco”

“Sono contento perché ho aiutato la squadra a vincere. Non importa tanto chi segna ma l’importante è raggiungere il nostro obiettivo“. Sono le parole di Ionut Nedelcearu, intercettato da Radio Time all’uscita del Rigamonti-Ceppi dopo la vittoria col Lecco.

“Per me un calciatore deve farsi trovare sempre pronto e quando il mister chiama devo far vedere che ci sono anche io – dice -. Oggi abbiamo fatto un gran lavoro in un campo difficile e sapevamo che sarebbe stato così”.

“Queste gare aiutano a crescere. Noi ci crediamo fino alla fine: ci sono 27 punti in gioco e può succedere di tutto. Pensiamo solo alla prossima, vogliamo e possiamo vincere”, conclude.

